Psg in ansia per Mbappé: rischia due mesi di stop

Il Psg incrocia le dita per Kilian Mbappé. L'attaccante ex Monaco nel corso del match di Lione prima si è scontrato di testa con Aouar, che gli ha provocato una ferita al capo, poi è andato a sbattere sul portiere del Lione, Anthony Lopes, riportando una commozione cerebrale



L'infortunio rischia di tenere fuori la punta per almeno due mesi. Secondo Espn gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione cervicale e Mbappé dovrà essere visitato da un neurologo. La diagnosi lo escluderebbe dal match d'andata degli ottavi di Champions contro il Real Madrid.



Una fonte vicina al giocatore però avrebbe smentito la diagnosi, affermando che il 19enne sarà pronto per la doppia sfida con i campioni d'Europa in carica. In conferenza stampa Unay Emery ha fatto spare che il giocatore si sente bene e vuole già scendere in campo contro il Guingamp in Coppa di Francia ma "prima di poter prendere una decisione devo attendere gli esami dei medici e del neurologo".