Psg, il padre di Neymar attacca: "Siete solo avvoltoi"

"In una guerra ci sono quelli che si nutrono delle vittorie e quelli che, come gli avvoltoi, si nutrono delle carcasse dei vinti. Non fanno nulla, non producono nulla, vivono dello splendore o, più spesso, dei momenti difficili della loro preda". Con questo durissimo post sul proprio profilo Instagram, il padre di Neymar scende in campo in difesa del figlio, duramente criticato dopo il ko del Psg al Bernabeu in Champions League.

Il 3-1 Blancos ha riaperto le ormai note crepe all'interno dello spogliatoio della capolista della Ligue 1, da cui dopo la gara col Real sono trapelate critiche velate nei confronti del brasiliano sotto forma di grandi complimenti a Cristiano Ronaldo. Chi non si è "nascosto" invece è stato Walter Casagrande (ex centravanti del Torino) che ha definito il connazionale un viziato: "In questo modo - ha dichiarato a SportTV - stiamo creando un mostro".

Un attacco che evidentemente non è andato giù al padre di O'Ney, che via social ha risposto così: "Nel mondo del calcio ci sono molte persone che assumono il comportamento dell'avvoltoio per nutrire il loro ego. Abbiamo perso una battaglia, non la guerra, e mio figlio lotta da giovanissimo, riuscendo a essere sempre il più forte e rispettando anche gli avvoltoi! Abbiamo perso una battaglia, ma come una fenice rinasceremo. Quanto a te, avvoltoio, avrai fame. E non ci sarà più nulla da inghiottire".