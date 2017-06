Psg, idea Llorente per l'attacco: sarebbe il vice-Cavani

Dopo l'acquisto di Julian Draxler, il Paris Saint-Germain potrebbe rinforzarsi ancora in attacco con l'arrivo di Fernando Llorente dallo Swansea. L'ex giocatore della Juventus, seguito anche dal Chelsea di Antonio Conte (il Telegraph si dice convinto che accetterà la corte del suo ex allenatore), sarebbe utilizzato come alternativa a Cavani e potrebbe essere schierato anche in Champions League. Il nome dello spagnolo però, almeno stando a quanto riporta 'L'Equipe', non convincerebbe del tutto i vertici del club francese.

Il Psg nel frattempo è al lavoro anche sul fronte rinnovi. Se per Thiago Silva e Cavani la società ha già trovato un accordo, è in fase di stallo la trattativa per il prolungamento di contratto di Blaise Matuidi, vicino alla Juventus quest'estate prima dello stop al trasferimento deciso dal presidente Nasser-al-Khelaifi in persona. Gli ultimi contatti con l'entourage del centrocampista, in scadenza nel giugno 2018, risalgono al novembre scorso. Da allora più niente, nonostante il francese sia diventato uno degli uomini chiave del tecnico Unai Emery.