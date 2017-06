Psg-Gonçalo Guedes: ufficiale, arriva dal Benfica per 30 milioni

Insaziabile Psg: dopo Draxler arriva un altro grande colpo nel mercato invernale per il club parigino. Dal Benfica, infatti, ecco Gonçalo Guedes, attaccante classe 1996 che in questa stagione ha segnato 2 gol in Champions aiutando i lusitani a qualificarsi per gli ottavi.



Guedes è costato 30 milioni al Psg e non potrà giocare in Champions: servirà in campionato, dove i parigini al momento sono all'inseguimento del Monaco. "Sono onorato di giocare per un grandissimo club come il Psg - ha detto Guedes - Essere qui con grandi campioni mi permetterà di migliorare, il mio obiettivo è vincere molti titoli e di fare bene come Pauleta, il mio connazionale che qui è stato un giocatore importante".

Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée de Gonçalo Guedes. L’attaquant est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2021. #Guedes2021 pic.twitter.com/5DP1Glwfwr — PSG Officiel (@PSG_inside) 25 gennaio 2017