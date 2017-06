Psg, gli ultras tornano in curva: riammessi dopo 5 anni

Al Parco dei Principi tornano gli ultras. In occasione della sfida contro il Bordeaux (in diretta sabato alle ore 17.00 su Premium Sport HD con la telecronaca di Luca Gregorio e il commento tecnico di Giancarlo Camolese) il "Collectif Ultras Paris" tornerà in curva a 5 anni di distanza dall'ultima volta, quando l'ex presidente Robin Leproux li aveva banditi dopo alcune contestazioni e incidenti.

Ma ora il Psg, al quarto posto in classifica a 4 punti dal Nizza di Balotelli e in crisi di gioco, ha bisogno di supporto e così ecco che la nuova proprietà qatariota ha voluto dare un'altra chance agli ultras parigini. Il presidente Nasser al-Khelaifi ha sancito la tregua definitiva dopo che più volte aveva ribadito di volere una maggiore atmosfera all'interno dello stadio e dopo che nelle scorse settimane anche alcuni giocatori (Thiago Silva in testa) si erano esposti pubblicamente per un ritorno al "Parc" dei ragazzi del "Collectif".

Gli episodi di violenza che avevano preceduto la vendita del club, costretto a far piazza pulita su input dello stesso presidente Sarkozy, sono alle spalle: nell'ultimo anno gli ultras parigini si sono riorganizzati in un'associazione con regole chiare, anti-violenza, anti-razzismo e con l'unico obiettivo di supportare la squadra e scaldare l'atmosfera. E faranno bene a mantenere le promesse, perchè la prefettura ha già annunciato che i comportamenti degli ultras saranno monitorati con attenzione e che in caso di incidenti la loro presenza allo stadio non sarà più tollerata.