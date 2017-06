Psg, fallimento Ben Arfa: il futuro dipende da Emery

A fine anno, saranno tanti i nodi del Paris Saint Germain che verranno al pettine. L'eliminazione cocente dalla Champions League potrebbe essere mitigata solo dalla vittoria della Ligue 1 eppure neanche il successo in campionato (e ci sono da recuperare tre punti al Monaco) potrebbe dare la certezza ad Unai Emery di rimanere a Parigi.



Il destino del tecnico spagnolo è legato anche a quello di Hatem Ben Arfa. Arrivato in estate dal Nizza, l'attaccante francese ha trovato poco spazio nel Psg sempre superato nelle gerarchie da Lucas e Di Maria oltre allo straordinario Cavani (e all'acquisto di Draxler a gennaio): le presenze totali sono 31 ma i minuti solo 1.053 (poco più di mezz'ora a partitaa).



Ben Arfa ha da poco compiuto 30 anni e non ha tempo e voglia di sprecare un altro anno: se Emery rimarrà - e sembra difficile - cercherebbe altre strade, magari tornando proprio al Nizza. Se invece il Psg cambierà tecnico, il francese tenterà di giocarsi l'ennesima chance per dimostrare di poter stare nel calcio ad altissimo livello.