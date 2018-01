Psg, Emery: "Neymar diventerà il migliore al mondo in questo club"

La prima pagina di Marca deve aver messo paura anche ai tifosi del Psg e forse persino a Unai Emery: 300 milioni da spendere sono più di un tesoretto e sono quelli che - stando al quotidiano di Madrid - il Real avrebbe in cassa quest'estate per far partire la rivoluzione. Inevitabile, del resto, che dopo una stagione strana come quella che stanno vivendo i blancos, Florentino Perez intenda ripartire dando segnali immediati, sul mercato. Il bilancio in attivo di quest'anno (privo di grandi colpi in entrata), il denaro che sarà prevedibilmente incassato da alcune cessioni eccellenti (come Bale o Benzema) e quello extra in arrivo per i diritti digitali venduti negli Stati Uniti consentiranno al Real di andare all'assalto dei fuoriclasse di tutto il mondo, a partire dal numero uno in assoluto, Neymar.



Forse è anche per questo, e per smentire le continue voci sul possibile addio del giocatore a fine stagione, che Unai Emery in conferenza si è soffermato sul futuro di Neymar: "Sarà il miglior giocatore del mondo, sono sicuro. E lo sarà qui, al Psg, sicuro". Intanto il brasiliano salterà anche la sfida col Montpellier: "Ha una piccola lesione, tornerà quando sarà al 100%, è il primo che vorrebbe giocare". Meglio farlo rientrare con calma, per averlo al top in Champions. Guarda caso, proprio contro il Real Madrid.