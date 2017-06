Psg, Emery: "Mbappé, devi venire qui: è la tua città"

Le grandi manovre in casa Psg sono iniziate: prima il viaggio del ds Henrique a Milano con tanti nomi sul tavolo (chieste informazioni su Donnarumma e Kondogbia, proposti Lucas e Krychowiak ma c'è pure da risolvere la grana Verratti) e ora le parole di Unai Emery relative a Kylian Mbappé. "Non so se sia nel mirino dei vari Real Madrid e Barcellona ma, con tutto il rispetto del Monaco, lui dovrebbe venire a giocare a Parigi, dove ha la famiglia e i genitori. Cosa c'è di più bello che rappresentare la squadra della sua città?" le parole del tecnico spagnolo.



Una dichiarazione netta e precisa che segue l'indiscrezione della Bild, secondo la quale Emery ha bocciato Pierre-Emerick Aubameyang: l'attaccante del Borussia Dortmund era molto vicino all'approdo al Psg e invece dovrà trovare una nuova destinazione, dato che ha già dichiarato di voler lasciare la Germania.