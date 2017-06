Psg, Emery insiste: "Jesé può anche partire"

Unai Emery sembra voler mandare un messaggio chiaro a Jesé. Difficilmente un allenatore si espone così tanto pubblicamente sul mercato, soprattutto sui giocatori che appartengono ancora alla rosa. E invece il tecnico del Psg ha voluto ribadirlo ancora una volta: "Jesé ha sempre la mia fiducia, ma so che ha bisogno di giocare di più. Ho parlato molto con lui, la possibilità che parta esiste".



Il problema sarà trovare una collocazione a Jesé, che guadagna circa 3,5 milioni netti all'anno e per questo è già stato "bocciato" dal Las Palmas che sarebbe stata la sua destinazione preferita. La Roma, invece, ha cambiato obiettivo, passando sull'algerino Feghouli: ecco perché non è così scontato che Jesé riesca a cambiare effettivamente squadra.