Psg, Emery: "Ho comunicato ai giocatori il mio addio"

Unai Emery ha ufficializzato la notizia che tutti si attendevano: a fine anno lascerà il Paris Saint Germain. "Ho comunicato ai giocatori il mio addio. Ringrazio il presidente Nasser Al-Khelaïfi, il ds Antero Henrique, i tifosi e tutti i giocatori per queste due stagioni a Parigi" l'annuncio dell'allenatore spagnolo in conferenza stampa "qui ho vissuto una grande esperienza che mi ha fatto crescere tanto come tecnico".



Emery, arrivato nel 2016 per sostituire Laurent Blanc sulla panchina dei parigini, in due anni ha vinto una Ligue 1, una coppa di Francia (con la possibilità del bis), due Coupe de la Ligue e due Supercoppe di Francia fallendo però quello che è l'obiettivo più ambito della proprietà qatariota: la Champions League.



Al suo posto arriverà Thomas Tuchel: l'ex Borussia Dortmund avrebbe già firmato un contratto biennale con opzione sul terzo anno. Emery potrebbe invece finire alla Real Sociedad.