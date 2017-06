Psg, Emery garantisce: "Hanno fiducia in me, non vado via"

Unai Emery non molla. La Champions ormai è andata, con la clamorosa eliminazione contro il Barcellona, in campionato bisogna rimontare il Monaco e c'è la possibilità di portare a casa anche la Coppa di Francia dopo aver vinto la Coupe de la Ligue. Sembrava che il "triplete" nazionale fosse l'unico modo per vederlo anche sulla panchina del Psg nella prossima stagione, ma stando a quanto rivela il tecnico, la sua permanenza non sembra legata ai risultati.



"Io via da Parigi? Non sono sul mercato. Ho un contratto con il PSG per il prossimo anno. Inoltre il presidente mi ha dato tutta la sua fiducia, sia quando le cose vanno male, sia quando vanno bene. E io voglio restituirgli questa fiducia. Per questi motivi, vi dico che non è vero, non ho firmato con nessun’altra squadra. La mia testa è concentrata al 100% sul PSG".