Psg, Emery: "Cavani e Neymar? Io so chi è il primo rigorista"

I panni sporchi si lavano in famiglia e, sebbene al momento il Psg sembra lontano dall'essere un armonico gruppo di parenti, Unai Emery non ha intenzione di metterne in piazza i problemi, cioè parlare pubblicamente del caso Cavani-Neymar e della sua eventuale soluzione. Il tecnico della capolista resta così enigmatico dopo la lite tra i due giocatori in campo per il penalty da calciare contro il Lione (poi fallito da Matador).



"È importante valutare bene l'importanza dei rigori, qui molti giocatori hanno delle responsabilità, ma non è la stessa cosa tirare un rigore sul 3-0 o sullo 0-0 in una semifinale o in una finale. Cavani e Neymar vogliono calciarli entrambi e possono farlo, così come altri giocatori: quando arriva in un momento decisivo, puoi vincere un titolo su rigore. Io so chi è il primo e chi il secondo rigorista"



"Ho parlato con loro prima della partita col Lione e questa settimana. Individualmente e in gruppo. I due giocatori hanno la capacità di prendersi questa responsabilità, la cosa più importante è che i rigori si segnino. Chi è il primo o il secondo lo dirò ai giocatori, aspettiamo se ce ne daranno uno sabato. La cena con Dani Alves? Mi fa piacere quando i giocatori mangiano insieme, è bene che condividano dei momenti anche fuori dal campo".