Psg, ecco Lo Celso: "Sono qui per vincere"

Giovani Lo Celso est arrivé à Paris https://t.co/vfCOvVfOlK pic.twitter.com/TVlqRLAENN — PSG Officiel (@PSG_inside) 28 dicembre 2016

Il mercato del Paris Saint Germain si è già infiammato con l'annuncio dell'acquisto di Julian Draxler dal Wolfsburg. Il tedesco non sarà l'unico però l'unico rinforzo per i campioni di Francia. Questa mattina infatti Giovani Lo Celso è atterrato a Parigi per cominciare la sua avventura alla corte di Unai Emery. L'esterno d'attacco argentino era già stato acquistato la scorsa estate, ma è rimasto in prestito fino alla fine del 2016 al Rosario Central.



Lo Celso, classe '96, è uno dei giovani più interessanti del calcio argentino e, per strapparlo dalle Canallas, i parigini hanno dovuto sborsare 10 milioni di euro. "Sono molto contento di essere qui, non vedo l'ora di conoscere i miei compagni di squadra e l'allenatore. Il mio obiettivo è quello di giocare tutti i minuti e vincere un titolo con questo grande club", le sue prime parole da giocatore del Psg. Il talento di Rosario avrà l'opportunità di dividere lo spogliatoio con il suo idolo: Angel Di Maria.