Psg, Draxler c'è: "I grandi vengono tutti da noi"

"Wilkommen Draxler". Il Psg dà il benvenuto al grande colpo del mercato invernale anche in tedesco. Il trasferimento era già stato ufficializzato dal Wolfsburg prima di Natale: arriva per 47 milioni e ha firmato un contratto fino al 2021. "Per la prima volta nella mia vita - ha commentato il giocatore durante la presentazione - scoprirò un nuovo paese e un nuovo campionato. Non vedo l'ora di giocare, sono fiero di far parte di un club già diventato un punto di riferimento in Europa e nel quale giocano grandi campioni. Farò di tutto per aiutare il Psg a vincere nuovi titoli e di restare ad alti livelli in ambito internazionale". Gongola anche il presidente del club, Nasser Al-Khelaifi: "La firma di Draxler conferma il grande potere di attrazione del Psg per i giocatori di grande talento. Le sue qualità fanno gioco al progetto della nostra squadra"

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Julian Draxler jusqu'en 2021 ! #WillkommenDraxler pic.twitter.com/CoDqjXqPdA — PSG Officiel (@PSG_inside) 3 gennaio 2017