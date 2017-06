Psg, Djorkaeff si propone: "Io nuovo ds? Molto interessante"

Nonostante il suo contratto con il Psg scada nel giugno del 2020, il futuro dell'attuale direttore sportivo del club, Patrick Kluivert, potrebbe essere lontano da Parigi. Chiamato a ricoprire questo ruolo solamente la scorsa estate, il lavoro dell'ex Ajax e Milan non starebbe convincendo la dirigenza parigina, che starebbe pensando di "silurarlo" a fine stagione.

Tra i possibili successori dell'olandese, secondo la stampa transalpina, potrebbe esserci l'ex Inter Youri Djorkaeff, che ai microfoni di RMC ha chiaramente espresso il proprio gradimento all'ipotesi: "Onestamente si tratta di un ruolo molto ambito, che comporta grandi responsabilità ma anche possibilità di grande successo. Ripeto, sarebbe un lavoro molto interessante".

Sabato sera a Lione si gioca la finale della Coupe de la Ligue e Djorkaeff, ex di entrambe le squadre, è l'ambasciatore della sfida: "E’ una cosa straordinaria - ha detto - E’ la sfida della mia città e dei miei due club, questa finale ha qualcosa di eccitante. Può essere la migliore finale della storia di questa competizione, non ci sono certezze, è un 50-50".

Se il pronostico è in bilico, la pressione è però tutta sulle spalle della squadra di Emery: "Se vincesse diremmo che è normale, ma se perde sabato è una crisi che si accumula, la fine di un ciclo. L’allenatore verrebbe messo in discussione, ci sono un sacco di cose che metterebbero a rischio anche la fine della stagione" ha aggiunto l'ex Inter, che è tornato anche sulla clamorosa eliminazione dei parigini dalla Champions: "E’ abbastanza incomprensibile se si pensa alla catena di errori che sono stati fatti e che di solito non si fanno a questo livello. E’ come una grave catastrofe naturale, una cosa impensabile che tira l’altra e si finisce che accade quello che è accaduto".

