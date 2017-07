Psg, Di Maria: "Voglio restare"

Anche se la pista Inter sembra essere più fredda rispetto a qualche settimana fa (Walter Sabatini, pur elogiando l'argentino, ha precisato che si seguono profili con più confidenza con il gol), Angel Di Maria rimane in orbita nerazzurra. Il Fideo giura fedeltà al Paris Saint Germain pur non chiudendo del tutto la porta: "Voglio restare qui, senza dubbio. Io e la mia famiglia ci troviamo bene a Parigi. Ma non so cosa ne pensa il club".



Di Maria ha applaudito all'acquisto di Dani Alves: "Lo conosco da avversario, ha tanta qualità e potrà darci una grande mano. Ripartiamo dalla voglia di vincere tutte le competizioni alle quali partecipiamo. Personalmente, spero di ripartire dal finale della scorsa stagione quando avevo trovato maggiore confidenza con campionato e allenatore: lì si è visto il miglior Di Maria".