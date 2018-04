Psg, Dani Alves: "Tornerei subito al Barcellona"

Dani Alves lancia segnali al Barcellona. Intervistato da Globo Tv il laterale brasiliano del Psg spende parole d'amore nei confronti del suo ex club: "È casa mia, impossibile dire che non ci tornerò. Se mi chiamassero ancora tornerei domani".



La separazione dai blaugrana (nel 2016) è stata burrascosa: "Sono partito da uomo ferito, perché ho dato molto per costruire una bella storia al Barça. Ho lasciato dopo aver vinto 23 titoli vinti in otto anni, ho finito per regalare loro grandi risultati e loro non hanno avuto rispetto di questa storia".



La conclusione è una nova apertura ai catalani anche se è difficile ipotizzare un'operazione di mercato la prossima estate (il laterale 34enne ex Juve è legato al Psg fino al 2019) "Quando pensi che un posto sia casa tua, non esiste addio e non dovresti mai andare via".