Psg, Dani Alves si fa male: dovrebbe farcela per il Mondiale

"Alto distacco del legamento crociato anteriore con distorsione postero-esterna". Recita così il bollettino ufficiale diramato dall'entourage di Dani Alves. Il giocatore sarà rivalutato tra tre settimane e ovviamente la sua stagione col Psg è finita, ma ora la speranza è che possa partire per la Russia quest'estate, per disputare il Mondiale.



Il Brasile è in ansia per il suo terzino: si è infortunato al ginocchio destro nel corso della finale di Coppa di Francia vinta contro il Les Herbiers ed è stato costretto a lasciare il campo. Lo staff della nazionale verdeoro si è messo subito in contatto con i medici del club parigino temendo un interessamento dei legamenti.



Il medico della Seleçao, Rodrigo Lasmar, a Uol Esporte non ha nascosto il pessimismo, ma secondo i medici del Psg Dani Alves non dovrà subire un intervento chirurgico e dovrebbe farcela per il Mondiale in Russia. Allo Stade de France l'ex terzino della Juve ha conquistato il 38° trofeo della sua carriera. Ora il c.t. Tite incrocia le dita in attesa del responso definitivo.

IL VIDEO DELL'INFORTUNIO