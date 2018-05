Psg, Dani Alves si fa male al ginocchio destro: Mondiali a rischio

Il Brasile in ansia per Dani Alves. L'esterno del Psg si è infortunato al ginocchio destro nel corso della finale di Coppa di Francia vinta contro il Les Herbiers ed è stato costretto a lasciare il campo. Lo staff della nazionale verdeoro si è messo subito in contatto con i medici del club parigino, e in attesa degli esami, le prime impressioni non sono buone perché potrebbero essere interessati i legamenti.



Il medico della Selecao, Rodrigo Lasmar, a Uoel Esporte non ha nascosto che prevale il pessimismo: Dani Alves, che ieri ha conquistato il 38° trofeo della sua carriera, rischia seriamente di saltare i Mondiali in Russia, in partenza il 14 giugno. Il ct Tite incrocia le dita in attesa del responso definitivo.

IL VIDEO DELL'INFORTUNIO