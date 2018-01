Psg, Dani Alves: "Ho lasciato la Juventus per vincere la Champions"

Dani Alves, intervistato dal sito della Fifa, è tornato a parlare del motivo per cui ha scelto di lasciare in estate la Juventus per abbracciare il progetto del Psg: "Non mi piace stare nella zona di comfort, ho bisogno di adrenalina e sfide nuove. Certo, tutti pensano che io sia qui per i soldi ma avevo altre grandi offerte. Con il Barcellona andò nella stessa maniera: arrivai in un momento di transizione del club per poi vincere tutto, ora voglio far accadere la stessa cosa a Parigi".



Il grande sogno rimane quello di trionfare in Europa: "Il mio obiettivo è tornare a vincere la Champions League, per questo ho lasciato la Juventus. Ed è lo stesso motivo per cui Neymar ha lasciato il Barcellona. È una coppa che dà adrenalina, ci eccita". Sul paragone tra O' Ney e Messi: "Giocare con uno come Leo è una opportunità unica ma poi c'è sempre il dubbio sul fatto che tu sia bravo proprio perché giochi con lui. Più facile raggiungere traguardi individuali quando non sei vicino a un giocatore come Lionel".