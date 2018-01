Psg, Dani Alves al veleno con Turpin: "Ho un bel paio di..."

Dani Alves torna sull'espulsione rimediata nella sfida contro il Lione (l'esterno del Psg è stato allontanato dal campo per aver protestato in maniera rabbiosa e a muso duro contro l'arbitro Turpin, 'colpevole' di averlo ammonito dopo un intervento falloso ai danni di Ndombele). Il brasiliano si affida a un post su Instagram per spiegare le sue ragioni: "Le decisioni sono state già prese, la battaglia è stata già persa, io però continuo a credere che l’arbitro abbia commesso un errore con la sua decisione. Da quando non essere d’accordo significa mancare di rispetto? Se vogliono incolparmi possono anche farlo, è gratis, ho le spalle molto larghe e un bel paio di... che mi permettono di rimanere sempre in piedi".