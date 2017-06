Psg, contatti con il Monaco per Mbappé

Anche il Paris Saint Germain si iscrive alla corsa per Kylian Mbappé: i parigini, nella persona del neo-ds Henrique, hanno già avviato i primi contatti con il Monaco, che vorrebbe tenere il giocatore ma di fatto si trova accerchiato per le tante richieste ricevute per la giovane punta, valutata intorno ai 100 milioni di euro.



Fino alla fine di maggio, il Psg era concentrato sul nome preferito da Emery, cioè Alexis Sanchez, ma poi si è preso atto del netto vantaggio del Bayern Monaco sul cileno e allora anche il presidente Al-Khelaifi (inizialmente riluttante, non voleva versare così tanti soldi ad una diretta rivale in Ligue 1) si è convinto ad approfondire i discorsi per Mbappé.



La cocente rimonta subìta in Champions contro il Barcellona ha lasciato il segno e i vice-campioni di Francia vorrebbero un nome forte per ritentare l'assalto alla coppa: scartati i vari Messi, Ronaldo e Neymar perché incedibile, ora il primo obiettivo è Mbappé. Il francese con Cavani formerebbe una coppia da 75 gol potenziali (tenendo conto dei dati della stagione appena finita): mica male...