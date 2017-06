Psg-Cavani, ufficiale il rinnovo fino al 2020

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d'Edinson Cavani jusqu’au 30 juin 2020 #Cavani2020 pic.twitter.com/rRe6KnJNLa — PSG Officiel (@PSG_inside) 25 aprile 2017

Il Matador Cavani spegne le voci di mercato e giura amore al Psg prolungando il suo contratto fino al 2020. L'annuncio ufficiale è apparso sul sito del club francese, ponendo di fatto fine ai molti rumors che volevano l'uruguagio pronto a lasciare Parigi in estate per via del contratto in scadenza nel 2018.

"E' con grande gioia ed emozione che rinnovo il mio impegno col Paris Saint-Germain - le prime parole dell'attaccante, 44 reti in altrettante partite in questa stagione - Come ho ripetuto, è sempre stato chiaro che il mio desiderio era continuare il mio rapporto con Parigi, i tifosi e tutti coloro i quali lavorano per rendere questo uno dei migliori club al mondo. Sono convinto che la squadra potrà raggiungere gli obiettivi prefissati e che insieme condivideremo ambizioni nei prossimi anni".

Soddisfatto anche il presidente Nasser Al-Khelaifi: "Questa firma sancisce la fiducia di Cavani nel nostro progetto, ad oggi è il miglior bomber al mondo ed è nell'elite dei grandi attaccanti che giocano in Europa. I tifosi amano il modo che ha Edi di dare tutto per i colori che difende in ogni partita - aggiunge il numero uno dei parigini - Il suo rinnovo rappresenta un segnale importante da parte del Psg che con pazienza e col lavoro vuol dimostrare di affrontare il futuro con ambizioni sempre più grandi".

Cavani, arrivato dal Napoli nell'estate del 2013, nei quasi quattro anni in Francia ha messo a segno la bellezza di 125 gol in 192 partite.