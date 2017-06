Psg, Cavani: "Sono felice, senza Ibra posso giocare nel mio ruolo"

Il Psg ha ritrovato il vero Cavani: il Matador ha segnato 10 gol nelle prime 10 giornate di Ligue 1 e 4 in 3 giornate di Champions. E' lo stesso attaccante uruguaiano a chiarire i motivi di questo exploit in un'intervista a Le Parisien: "Mi sono sempre trovato bene qui ma volevo giocare da prima punta. Alla fine della scorsa stagione ho incontrato la dirigenza che mi ha rassicurato sul fatto che avrei finalmente giocato nel ruolo che volevo e ora sono felice. Intendo rispettare il mio contratto con il Psg. Sento la fiducia del club e voglio continuare a giocare qui".



Cavani ha poi ribadito: "Non ho mai nascosto di voler giocare come centravanti ma ho sempre rispettato le decisioni del mister. Poi è chiaro, al mio posto c'era un grande giocatore come Ibrahimovic". Il Psg ha perso lo svedese ma lo ha 'sostituito' con un'altra grande punta che aveva già in casa.