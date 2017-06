PSG, Cavani rifiuta il rinnovo di contratto

Edinson Cavani non si ferma più: dall'inizio della stagione l'attaccante del Paris Saint Germain ha realizzato 15 reti in 12 presenze ufficiali tra club e nazionale. Le ultime due sono arrivate nella sfida di qualificazioni mondiali, vinta dal suo Uruguay contro il Venezuela. Le cose migliori, però, il Matador le sta facendo vedere in Francia, dove è capocannoniere a quota 8 centri dopo sole sette giornate. Ottimo il suo score anche in Champions League: 3 reti in due match.



Con l'addio di Ibrahimovic, Cavani è diventato il punto di riferimento dell'attacco del PSG. Unai Emery lo stima moltissimo e non lo lascia praticamente mai in panchina, a differenza del predecessore Blanc. Nonostante questo, però, l'attaccante uruguaiano non è intenzionato, almeno per il momento, a rinnovare il proprio contratto con il club francese, in scadenza nel 2018. Secondo L'Equipe, i parigini gli hanno offerto un triennale, ma il Matador vuole cambiare aria nella prossima estate. Su di lui c'è l'Atletico Madrid, ma lo seguono con attenzione anche diversi top club di Premier League.