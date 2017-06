Psg, Cavani record: senza Ibrahimovic vola. "E può sorpassarlo"

Bastava che gli togliessero l'ingombrante peso di Zlatan Ibrahimovic dalle spalle. O forse bastava che gli affidassero un altro peso sulle spalle: quello di tutto il Psg. Riportato al centro del villaggio - per usare una metafora alla Garcia - Edinson Cavani è tornato l'implacabile Matador che era sempre stato, quella magnifica macchina da gol che Mazzarri si vanta di aver creato. Dopo la doppietta al Nantes, l'uruguaiano è arrivato a quota 20 gol in Ligue 1: 20 gol, in 19 presenze. Anche per chi ha difficoltà in matematica non è poi così difficile individuare la media: più di una rete a partita.



Siamo appena a metà stagione, poco oltre, e Cavani ha già battuto il proprio record personale nel campionato francese: è alla quarta stagione al Psg, si è migliorato ogni anno e l'anno scorso si è fermato a 19. A maggio. Adesso siamo a gennaio e si è già superato. "Può fare anche meglio di Ibrahimovic", ha assicurato Thiago Silva ieri. Zlatan arrivò a 38 gol in 31 partite l'anno scorso. La differenza, se vogliamo, è che Cavani si sta superando in una stagione atipica per il Psg, abituato a dominare: al momento i parigini sono soltanto al terzo posto e l'impressione è che dovranno vedersela fino alla fine con Nizza e Monaco.



Quello di Unai Emery non è un miracolo: Cavani è stato semplicemente riportato nel proprio ruolo di centravanti, quello che a Napoli ha meravigliosamente ricoperto per 3 anni con una media spaventosa di 26 reti a campionato in serie A. E non batteva le punizioni: a Nantes ha dimostrato di saper fare benissimo anche quello.