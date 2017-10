Psg, Cavani: "Neymar un compagno: non serve essere amici"

Edinson Cavani torna a parlare del rapporto con Neymar, diverse settimane dopo il caso del rigore conteso: "Siamo compagni di squadra, abbiamo un rapporto professionale. In squadra non serve per forza essere tutti amici o essere una famiglia". La conferma che in casa Psg la tensione non è più alta ma di sicuro non regna l'armonia: "Per essere professionali serve rispettare i compagni e dare il 100%".



L'uruguaiano riapre la questione rigori: "Conta il bene della squadra, deve decidere l'allenatore in questi casi. Non so se Emery ha già preso una decisione, nel caso la rispetteremo".