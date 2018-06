Psg, Cavani: "Ho un contratto fino al 2020, sono felice qui"

Edinson Cavani giura fedeltà al Psg. "Ho un contratto fino al 2020. La storia d'amore con questo club è cresciuta da un po' di tempo, sono molto contento. Penso ancora alla partita contro il Montpellier, quando ho battuto il record di gol, il pubblico è stato fantastico. Ho sentito che i miei compagni erano felici per me, queste sono cose che mi resteranno nella vita" le parole dell'attaccante uruguaiano a Rmc Sport.



Il Matador non sente però il bisogno di rinnovare: "Ho 31 anni. Penso di poter giocare ancora due-tre stagioni al massimo livello e voglio concentrarmi su questo. Perché pensare a a un prolungamento? Non so come sarò nel 2020".



Il grande obiettivo del club di Al-Khelaifi è la Champions League: "Facciamo esperienza ogni stagione, ma non è l'esperienza che ti fa vincere le gare. Abbiamo commesso errori e perso partite. Io cerco di trasmettere questo messaggio al club e alla squadra: per me il calcio è come la vita, devi dare il meglio e bisogna essere più uniti. Non bisogna essere una squadra, ma come fratelli, una famiglia. Juventus e Atletico Madrid, giocando di squadra, sono arrivate più volte in finale".