Psg, Cavani ha un desiderio: "Vorrei giocare con Griezmann"

Dopo tre stagioni all'ombra di Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani è finalmente al centro dell'attacco del Paris Saint Germain. Non che l'uruguaiano negli scorsi anni si sia comportato male, sono pur sempre 81 gol in 148 partite, ma le 20 reti in 20 partite di questa stagione sono tutt'altra storia: "Sono in ottima forma, e quando si sente la fiducia dell'ambiente si è capaci di tutto. Inoltre, sto giocando nella posizione che voglio".



Nell'intervista a SFR Sport, Cavani ha parlato del momento del Psg in Ligue 1: "se non vinciamo a Nizza (sfida in diretta su Premium Calcio 1 domenica alle 20:45, ndr) la situazione può diventare complicata". Il Matador giura fedeltà ai parigini: "Sto bene a Parigi, e così la mia famiglia. Le trattative per il rinnovo procedono bene, ho grandi obiettivi da raggiungere qui. Sono sicuro di una cosa: difenderò questa maglia fino all'ultimo giorno in cui la indosserò".



Poi, una "richiesta" alla dirigenza: "Mi piacerebbe giocare con Antoine Griezmann". L'Atletico Madrid sarà d'accordo?