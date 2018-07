Psg, Buffon: "Felice per Cristiano Ronaldo alla Juventus"

Durante la conferenza stampa di presentazione al Paris Saint Germain, nessun giornalista ha fatto domande a Gianluigi Buffon su Juventus e Cristiano Ronaldo: forse una scelta concordata dal club, forse i giornalisti francesi non avevano interesse a tornare sul passato bianconero del portiere. Ma il nuovo numero uno dei parigini ha trovato comunque modo di parlare della trattativa dell'anno: "Non mi darebbe fastidio se Cristiano Ronaldo giocasse nella Juventus, mi hanno dato più fastidio i gol che mi ha fatto in finale di Champions League o l'anno scorso".



Buffon è felice per la sua ex squadra: "Un affare del genere fa capire come la Juventus sia sempre al passo con i tempi, è il miglior spot per il calcio italiano. Finché ci sarà una società così, i tifosi bianconeri possono stare tranquilli: sono professionisti incredibili. Sarei felice per loro".



Diversa, invece, l'opinione su una possibile finale di Champions League tra Psg e Juve: "Mi dispiacerebbe molto, sia da vincitore che da sconfitto"le parole a Sky.