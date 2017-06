Psg, Ben Arfa: "CR7 prevedibile, Mou e Simeone l'anti-calcio"

Una stagione incolore, la prospettiva di lasciare il Paris Saint Germain a fine anno ma la lingua sempre tagliente. Questo è Hatem Ben Arfa, prendere o lasciare. "Cristiano Ronaldo non mi regala proprio emozioni, è prevedibile" il parere dell'attaccante francese sul Pallone d'Oro in carica.



Ma le stilettate non sono finite qui: "Molti allenatori sono convinti di inventare calcio e invece cercano solo modi per bloccare gli avversari. Ma questo non fa parte dell'essenza del calcio, vedi Mourinho e Simeone. Sono l'antitesi delle idee di Cruyff e con loro non c'è spazio per la gioia del giocare".



Ancora Ben Arfa: "Non c'è più spettacolo, il calcio non mi interessa più: non trovo piacere nel vedere le partite, anche in Ligue 1 stiamo ammazzando il football".