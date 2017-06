Psg, anno zero: pronta la rivoluzione

Paris Saint Germain in ebollizione da calciomercato. L'arrivo a Milano del ds Henrique ha scatenato idee, suggestioni ed offerte: a Parigi sembra l'anno zero, quello buono per ricostruire dopo un'annata di delusioni in Ligue 1 e Champions League.



Il Psg, prima di tutto, deve chiarire la situazione Verratti, con il quale è in atto un duro braccio di ferro. Il regista vuole il Barcellona ma Al-Khelaifi non ci sente e non è tipo da cedere alle pressioni dei giocatori (vedi Matuidi-Juve dello scorso anno, per esempio). Donato Di Campli, agente di Verratti, ha chiarito anche ai nostri microfoni che la società non vuole vendere l'azzurro quindi devono intervenire le diplomazie per sbloccare la situazione. Tra i possibili sostituti indicati in Francia anche Bonaventura, Nainggolan e Kanté.



Se Verratti è la situazione più delicata, non bisogna dimenticare i vari Krychowiak, Marquinhos, Lucas Moura e Di Maria. Tutti giocatori di cui Henrique ha parlato nel suo viaggio a Milano anche se con le dovute differenze. Il polacco è stato offerto a Milan (interessato solo se la Lazio non abbassa le pretese su Biglia) e Inter, il difensore brasiliano è un pallino di Sabatini, l'esterno verdeoro è un desiderio di Spalletti (soprattutto se Perisic partisse destinazione Parigi ma lo United è avanti) mentre l'argentino è un sogno un po' di tutti. Dal canto suo, il Psg avrebbe chiesto informazioni ai nerazzurri per Kondogbia.



Alla lista si è aggiunto pure Javier Pastore che, dopo sei stagioni sotto la Tour Eiffel, avrebbe voglia di cambiare aria. Secondo l'Equipe, le milanesi se lo contendono anche se potrebbe essere stato offerto dal ds parigini.