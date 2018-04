Psg, Allegri candidato principale a sostituire Emery

Il benservito gliel'ha dato Meunier. Prima che Al Khelaifi si esponga, è stato il terzino a comunicare al mondo il divorzio tra Unai Emery e il Psg. Ma del resto era una scontata verità: meno scontata è quella pubblicata da Le Parisien: secondo il quotidiano della capitale, il principale candidato a prendere il posto di Emery è Massimiliano Allegri.



Stando a quanto si legge l'impresa della Juventus a Wembley contro il Tottenham, quando i bianconeri hanno conquistato l'accesso ai quarti di Champions, avrebbe definitivamente fugato le perplessità dei dirigenti del club parigino, ora decisi ad ingaggiare Allegri, anche perché secondo il presidente del Psg Al-Khelaifi, il tecnico livornese il profilo "tecnico e psicologico" per guidare la squadra della capitale francese.



Gli altri due candidati alla panchina del Psg sarebbero, sempre secondo 'Le Parisien', Antonio Conte e Luis Enrique, ma in posizione molto più defilata rispetto ad Allegri. In teoria nei giorni scorsi era venuto fuori anche il nome di Simeone, per quanto il Cholo abbia rinnovato fino al 2020 con l'Atletico Madrid.