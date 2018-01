Psg, Al-Khelaifi: "Neymar resterà al 2000%"

Parte o non parte? Dal rapporto difficile con Cavani alla tentazione Real Madrid, sono settimane che in Francia e in Spagna si parla di un possibile addio di Neymar dal Paris Saint Germain dopo una sola stagione. Voci che Nasser Al-Khelaïfi rispedisce al mittente, almeno secondo la confidenza pubblicata da RMC: "Neymar sarà un giocatore del Psg anche la prossima stagione al 2000%".



Poche parole ma volutamente esagerate proprio per rispondere ai rumors di mercato che parlavano di un'offerta da 300 milioni di euro di Florentino Perez con O'Ney pronto a tagliarsi l'ingaggio pur di tornare in Liga.