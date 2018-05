Psg, Al Khelaifi: "Neymar resta al 2000%"

"Neymar resterà al 2000% al Psg". Il Real Madrid, a quanto pare, deve mettersi l'animo in pace: a fare chiarezza sul futuro dell'asso brasiliano della squadra francese è il presidente Nasser Al Khelaifi, intervistato da Yahoo Sport dopo la sconfitta casalinga della propria squadra contro il Rennes. L'affare da 600 milioni di cui parlavano As e Marca rischia di essere solo un sogno di Florentino Perez.

Nasser Al-Khelaïfi : « Neymar veut rester à 2000% » pic.twitter.com/OGVrsGgnrG — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 12 maggio 2018

Interpellato sulle continue voci intorno all'ex attaccante del Barcellona, il manager qatariota ha risposto: ", scrivono che lui non è felice, questo è falso e non risponderò alle voci., non posso rispondere a tutte le indiscrezioni della stampa. Sono sicuro che resterà, vuole restare".