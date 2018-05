Psg, Al-Khelaifi: "Buffon fantastico, Areola è il titolare..."

Ammicca, poi frena, poi ammicca di nuovo. Quelle di Nasser Al Khelaifi potrebbero essere senza alcun dubbio frasi di circostanza: la proposta dal Psg a Gigi Buffon è arrivata, la risposta del portiere ancora no. Così, in attesa di sapere come andrà a finire, il presidente del club non ha voluto sbilanciarsi, "proteggendo" l'attuale numero uno, Areola.



"Buffon è un portiere fantastico - spiega - Però il nostro titolare è Areola e lo sarà anche per la prossima stagion. Se il Psg cerca un portiere e se Buffon è una possibilità? Voi mi conoscete bene, pensate che vi dica quali giocatori seguiamo? Adesso noi abbiamo Areola, il nostro numero uno anche per l’anno che verrà. Buffon? È un portiere fantastico, carismatico, un gran signore: sono sicuro che tutti i club lo vorrebbero".