Psg, Al-Khelaïfi conferma Emery: "Resta con noi al 200%"

"Emery resta con noi al 200%". Dopo la vittoria per 1-0 contro l'Angers nella finale della Coppa di Francia, il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, ha confermato la fiducia nel suo allenatore: "Ho sempre detto che sarebbe rimasto. Lui è felice qui, siamo soddisfatti di lui. Lavorerà qui. La valutazione della stagione? Ci sono molte cose da cambiare, ma questo non è il momento di parlarne" ha detto.

"E' stato molto importante finire la stagione con un titolo - ha continuato il numero uno dei parigini - Questa è l'11.ma Coppa di Francia per noi. Non è stata la nostra migliore stagione, ma siamo felici questa sera e siamo orgogliosi, il match non è stato facile. Congratulazioni all'Angers, ha fatto una grande partita. Abbiamo sofferto fino all'ultimo momento. Non è facile per i giocatori rimanere concentrati quando le vacanze si avvicinano".