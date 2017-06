Psg, Al-Khelaïfi: "Col Barcellona sfida aperta, sono ottimista"

Nonostante una prima parte di stagione un po' al di sotto delle aspettative con il terzo posto in campionato a cinque punti dal Nizza capolista e il primo posto nel girone di Champions svanito all'ultima giornata, il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al Khelaifi, si dice certo che la sua squadra trionferà di nuovo in Ligue 1 e molto ottimista per gli ottavi contro Messi e Neymar: "Penso che saremo campioni di Francia di nuovo. L'ho visto negli occhi dei giocatori dopo il 5-0 al Lorient e in Champions sono sempre ottimista. Non sarà facile, è una sfida aperta, ma abbiamo grandi possibilità di eliminare il Barcellona" ha assicurato il numero uno dei parigini all'Equipe.

Gli alti e bassi di questi primi mesi della gestione Emery hanno fatto traballare la panchina dell'ex tecnico del Siviglia (si è parlato anche di Roberto Mancini, che ha negato), ma il presidente del Paris Saint-Germain conferma a gran voce il proprio tecnico: "Ho sempre ribadito la mia totale fiducia nei confronti di Unai. È uno dei migliori allenatori in Europa, resta sicuramente con noi" ha detto Al Khelaifi, che ha parlato anche di mercato (il Psg ha ufficializzato l'acquisto di Draxler): "Jesé Rodríguez al Las Palmas? Emery ha detto una cosa giusta, sulla quale mi trovo d'accordo: quando si commette un errore è giusto correggerlo piuttosto che convivere con lo stesso. Il rinnovo di Thiago Silva? Parliamo di un capitano straordinario, sono molto felice per questo rinnovo. I nostri tifosi hanno sempre apprezzato il suo spirito da combattente e il suo atteggiamento sempre esemplare. Con lui continueremo il nostro processo di crescita" ha concluso il numero uno del Psg.