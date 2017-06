Pericolo criminalità a Marsiglia: organizzate ronde per proteggere i giocatori

Momenti di paura a Marsiglia: Florian Thauvin è stato aggredito sotto casa da dei malviventi, che volevano strappargli l'orologio da 25mila euro. Il giovane calciatore è riuscito fortunamente a divincolarsi e a chiudersi nella propria auto. Quanto capitato non rappresenta una novità per i giocatori dell'OM, bersaglio di periodici assalti della criminalità locale. Una problematica da non sottovalutare per la nuova proprietà americana, facente capo all'imprenditore Frank McCourt.



Ricordando qualche esempio del passato recente, nel 2014 lo juventino Lemina fu rapinato e malmenato in casa, davanti agli occhi della moglie incinta. Tre anni prima Hilton fu vittima di un destino simile: un calcio di una pistola lo colpì ripetutaemente davanti il figlio per un bottino di 100mila euro. Dopo l'accaduto, il difensore brasiliano preferì cambiare aria e passare al Montpellier. Stesso discorso per Lucho Gonzalez, tornato al Porto dopo il furto dell'auto. Negli anni sono stati rapinati anche i fratelli Ayew - ora in Premier League - Lassana Diarra - casa svaligiata mentre era in campo a Parigi - e Djbrill Cissé - che dopo essere stato rapinato, preferì optare per la linea ironica: "Sono stato sverginato", il testo del suo tweet.



Come riporta l'Equipe, le ronde, istuite dal Marsiglia, davanti alle case dei giocatori erano state sospese a gennaio anche per un discorso economico: il servizio costava al club 500mila euro all'anno. Ora la società ha deciso di ripristinarle almeno durante le serate delle partite. McCourt sogna di rilanciare il club ad alti livelli e, anche per questo, si è affidato a un allenatore navigato come Rudi Garcia. Per riuscirci, è necessario però offrire delle condizioni di sicurezza ideali ai propri tesserati. Sempre secondo il quotidiano francese, il club dovrà cercare di allontanare anche alcuni personaggi della malavita locale, spesso presenti al Velodrome con l'intento di stringere accordi con i giocatori in cambio di una tregua.