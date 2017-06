Payet al Marsiglia per 30 milioni di euro: "Si ritorna a casa"

Dimitri Payet è stato accontentato. E' ufficiale infatti il passaggio del centrocampista dal West Ham al Marsiglia per 25 milioni di sterline, quasi 30 milioni di euro. Il giocatore era stato al centro di un caso perché aveva espresso in maniera esplicita la volontà di ritornare in Francia arrivando addirittura a minacciare il club inglese di rompersi i crociati di solo in caso di mancata cessione.



Payet ha postato su Twitter la foto dell'aereo che lo ha riportato in patria, accompagnata dall'eloquente messaggio: "Si torna a casa". Il francese ha già giocato con la maglia del Marsiglia dal 2013 al 2015.

On rentre à la maison pic.twitter.com/AcwO3FChYt — Dimitri Payet (@dimpayet17) 29 gennaio 2017