Notte brava, l'Equipe si scusa con Verratti: "Senza rancore"

Dopo la bufera scatenata dall'Equipe il giorno dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions del Psg per mano del Barcellona, ora arriva la retromarcia del quotidiano francese, che si scusa e ammette: "La notizia era falsa". Il prestigioso giornale transalpino aveva pubblicato una storia secondo la quale Marco Verratti e Blaise Matuidi avrebbero fatto le ore piccole in una discoteca di Parigi la sera prima della partenza per la Spagna per il lancio di una collezione griffata dalla cantante Rihanna, notizia pubblicata il 9 marzo subito il 6-1 del Camp Nou e respinta con forza dai giocatori e dal Psg.

Dopo qualche giorno arriva la smentita ufficiale dell'Equipe, che in una nota scrive:

"Lo scorso 9 marzo, sulle pagine dell'Equipe, abbiamo dato notizia del fatto che i giocatori del Psg Verratti e Matuidi avevano fatto le ore piccole in un locale due giorni prima del match di ritorno in Champions con il Barcellona. Questa informazione è stata ripresa sul sito e sul nostro giornale. Abbiamo avuto la certezza che queste informazioni sono false e sono state fornite da fonti esterne male intenzionate. Per questo vi presentiamo le nostre scuse. E le presentiamo in egual misura a Verratti e Matuidi, per il torto che abbiamo provocato a loro e al loro club. Questo malfunzionamento nella nostra catena lavorativa ci porterà a riesaminare le procedure interne al fine di continuare a proporvi ogni giorno un'informazione di qualità".

Verratti: "Scuse accettate, senza rancore"