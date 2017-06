Nizza, un murales per Balotelli: SuperMario nel cuore dei tifosi

Après Hatem Ben Arfa, place à Super Mario ! Toujours au Moulins ;-) pic.twitter.com/yeXQoCsi9p — Nissa Actu (@NissaActu) 6 gennaio 2017

Dopo aver conquistato a suon di gol i cuori dei tifosi del Nizza, Mario Balotelli conquista anche i muri della cittadina francese. Nel quartiere popolare Moulins, poco distante dal centro di allenamento del club, è infatti comparso un murales con il volto di SuperMario proprio nello stesso punto in cui lo scorso anno c'era il ritratto di Ben Arfa, passato al Psg e rimpiazzato dal centravanti azzurro nel cuore dei tifosi dell'Allianz Riviera.

Con due punti di vantaggio sul Monaco secondo in classifica e cinque sul Psg, terzo, Nizza può sognare uno storico trionfo in Ligue 1, anche se domenica contro il Metz (in esclusiva alle 17 su Premium Sport 2) Balotelli, che finora ha segnato otto reti in nove presenze di campionato, sarà assente dovendo scontare il secondo dei due turni di squalifica rimediati contro il Bordeaux.