Nizza, ufficiale: Balotelli ha firmato il nuovo contratto

Mario Balotelli e il Nizza avanti (almeno) un altro anno insieme: dopo la bella stagione scorsa - con 17 gol segnati in 28 partite - e il terzo posto in Ligue 1 con relativa qualificazione ai preliminari di Champions League, attaccante italiano e società rossonera hanno deciso di proseguire il percorso iniziato lo scorso 31 agosto.



Con un comunicato sul sito ufficiale, il Nizza ha infatti confermato la permanenza di SuperMario in Costa Azzurra. Firmato domenica sera il nuovo contratto: "Nonostante altre offerte - si legge nella nota -, l'attaccante italiano ha fatto un grande sforzo economico per rimanere qui privilegiando l'aspetto sportivo e il cuore. Bentornato a casa!". L'italiano si unirà ai compagni, già in ritiro per la nuova stagione, lunedì.



Il club francese non specifica la durata del nuovo accordo rimandando ad un generico "Balotelli giocherà con il Nizza nel 2017-18" e quindi facendo pensare ad un altro contratto della durata di un anno mentre l'ingaggio sarà di circa 5 milioni all'anno.

SU INSTAGRAM: "SONO FELICE"