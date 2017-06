Nizza, tutti pazzi di Balotelli: aperto profilo Twitter in italiano

Nizza ai piedi di Mario Balotelli: dopo le doppiette contro l'Olympique Marsiglia e il Monaco, l'attaccante azzurro è diventato l'idolo indiscusso dei tiofosi rossoneri. Il club della Costa d'Azzurra se ne è reso conto subito e, approfittando del momento magico del giocatore, ha deciso di aprire un profilo Twitter ufficiale in lingua italiana. Come spiegato, infatti, dal comunicato pubblicato sul sito della società, da quando Balotelli è arrivato alla corte di Lucien Favre, sono aumentati in maniera netta gli accessi di utenti italiani sulla pagina social della squadra transalpina. In questo modo ora i tifosi azzurri potranno seguire ancora più da vicino le gesta di Super Mario.