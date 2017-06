Nizza, stagione finita per Plea: ora serve il vero Balotelli

Sogno finito per il Nizza? Dopo 26 giornate di Ligue 1 la squadra di Favre è sorprendentemente seconda in classifica a tre punti dal Monaco ed appaiata al Psg, ma le ultime settimane sono state molto difficili per i rossoneri e la notizia che arriva dall'infermeria sembra mettere un macigno sulle ambizioni di titolo di Balotelli e compagni: Alassane Pléa, 11 gol fin qui, è stato operato al ginocchio e tornerà in campo solo nella prossima stagione.

A confermarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale: “Infortunatosi nel corso della partita con il Rennes (vinta 1-0 dai rossoneri ndr), Plea non sarà a disposizione fino al termine della stagione. Ha subito un infortunio al ginocchio destro ed è stato già sottoposto ad un intervento in artroscopia a Lione che è andato bene ma che lo costringerà a saltare il resto dell’annata. Noi tutti gli auguriamo una pronta guarigione”.

Un ko davvero pesante per il Nizza, che dopo aver conosciuto il lato migliore di SuperMario Balotelli ad inizio stagione, negli ultimi tempi ne ha conosciuto il "lato oscuro". L'attaccante azzurro è ai margini della squadra, scaricato dallo spogliatoio e dal tecnico, ma ora ha la grande occasione (ancora una volta) per rifarsi: se saprà prendersi i rossoneri sulle spalle e portarli in Champions League potrebbe ritrovare anche la maglia della Nazionale.