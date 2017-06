Nizza, sorpresa Sarr: il baby Maldini senza nome sulla maglia

Nel Nizza che vola in testa alla classifica della Ligue 1 con 4 punti di vantaggio sul Monaco tutti i riflettori sono puntati sulla rinascita sportiva di SuperMario Balotelli, ma parte del merito di questo incredibile inizio di stagione (il Nizza è l'unica squadra ancora imbattuta in Francia) va anche a Malang Sarr, "il ragazzino senza nome". 17 anni, il numero 33 sulle spalle ma nessun cognome scritto sopra a causa di un contratto da professionista ancora da firmare, Sarr è un moto inesauribile sulla fascia sinistra e anche contro il Lione è stato decisivo con il preciso assist per Bayesse che ha sbloccato la partita.

Il nazionale under-17 francese, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili dei rossoneri, è stato aggregato alla prima squadra quest'estate e ha giocato le amichevoli contro Napoli e Sporting Lisbona. La grande emergenza in difesa con cui il Nizza apre la stagione, il 14 agosto in casa contro il Rennes, costringe l'allenatore Favre a schierare il ragazzino dal primo minuto e Sarr lo ripaga segnando addirittura il gol che vale i primi tre punti della stagione per i suoi e il quasi record di gol più giovane di sempre della Ligue 1 per lui (record che appartiene a Ogbeche, capace di andare in gol a 17 anni e 2 mesi).

Da quella partita in poi Sarr è diventato un titolare inamovibile per Favre, che gli ha fatto saltare solo 16 minuti su dieci partite. In Francia già si sprecano i paragoni con i grandi del passato, Paolo Maldini su tutti: come l'ex capitano del Milan gioca in rossonero, il numero è il 33 (due volte 3) e soprattutto ha una duttilità tattica che gli consente di giocare centrale e all'occorrenza anche terzino sinistro nonostante sia un destro naturale. Un vero e proprio predestinato, che come Maldini potrebbe giocare a Milano: su di lui ci sarebbe infatti già l'interessamento dell'Inter, ma anche Chelsea e Psg si sono fatte avanti. Chissà che fila di pretendenti quando avrà anche il nome sulle spalle...