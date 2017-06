Nizza sogna con SuperMario: doppietta, Monaco ko e vetta solitaria

A Nizza va in scena il Mario Balotelli show. L'attaccante azzurro zittisce i critici che lo avevano attaccato dopo la gara con lo Schalke, segna una doppietta con cui affonda il Monaco capolista (quarta rete in due partite in Ligue 1) e manda il piccolo Nizza in testa alla classifica con un punto di vantaggio sui monegaschi e sul Psg dopo sei giornate. All'Allianz Riviera è il Monaco a partire meglio e ad andare vicino al gol prima con Falcao e poi con l'ex Torino Glik, ma alla prima occasione i rossoneri vanno in vantaggio: Byesse è bravo a sfruttare di testa un calcio di punizione dalla trequarti e a battere un incolpevole Subasic. Qualche responsabilità in più per il portiere del Monaco sull'azione del raddoppio del Nizza, con Balotelli che scappa in contropiede e fa partire un destro un diagonale che batte l'estremo difensore croato (guarda il video). Nella ripresa il Monaco prova a rientrare in partita, ma a 20' dal termine ancora SuperMario è bravissimo a sfruttare un'ingenuità di Glik e a chiudere i conti con la rete del 3-0 che gli vale la standing ovation dei suoi nuovi, entusiasti, tifosi. Nel finale cartellino rosso per Bakayoko, poi Plea segna di testa il gol del definitivo 4-0 (dopo essersi fatto respingere un rigore).

Nelle altre gare della sesta giornata "manita" del Lione in casa contro il Montpellier, che in dieci dall'ottavo minuto non riesce a difendere il momentaneo vantaggio firmato Sanson (doppiette per Tolisso e Sakir nelle fila del Lione). Vittoria larga anche per il Bordeaux, che passa 3-0 sul campo del Metz e si porta alle spalle di Psg e Monaco ad un punto di distanza. Un punto dietro il Bordeaux c'è il Guingamp, che fatica ma vince 1-0 in casa contro il fanalino di coda Lorient, vittoria di misura, 2-1, anche per l'Angers, che batte il Caen e lo stacca in classifica. Chiudono la sesta giornata i pareggi senza reti tra Bastia e Nancy e tra Nantes e St. Etienne, prima del posticipo tra Rennes e Marsiglia, vinto dai bretoni per 3-2. All'OM - fermo a quota 5 in classificia - non basta la doppietta di Gomis: le reti di Sio, Grosicki e Hunou decidono la sfida in favore della squadra di Gourcuff.