Nizza, Rivere: "Vogliamo tenere Balotelli ma dipende da lui e dall'agente"

Dopo la doppietta decisiva a Lille, Mario Balotelli incassa i complimenti anche da Jean-Pierre Rivere: "Sta facendo un'ottima stagione - le parole del presidente del Nizza - e spero che continuerà così, per trascinare la squadra ai massimi livelli sino a fine campionato". Ma che succederà a fine stagione, che farà SuperMario? "Dipenderà da lui, dal suo agente e dalle scelte del club. Lui è un ragazzo che vale, ci sono vincoli finanziari da tenere in conto (Balo guadagna 4,5 milioni di euro a stagione, ndr) ma c'è sempre una possibilità che rimanga".



Infine, conferme anche per il tecnico Favre: "Ha un contratto, siamo molto felici di lui. E' un ottimo allenatore".