Nizza, Rivere: "Senza Europa difficile trattenere Balotelli"

Se la stagione scorsa ha portato al Nizza una quasi insperata Champions League (poi persa ai preliminari contro il Napoli), quest'anno le cose vanno meno bene per i rossoneri. La squadra di Favre è attualmente settima ma a soli cinque punti dalla zona retrocessione, nelle prime giornate di Ligue 1 è rimasta spesso invischiata nelle ultime tre posizioni: conquistare un'altra volta l'Europa, anche se non quella della Champions, sembra difficile.



Ecco perché il presidente Rivere ha messo le mani avanti su un'eventuale permanenza di Balotelli in Francia: "Quando Mario arrivò da noi, l'obiettivo fu quello di conquistare un posto in Europa e ci riuscimmo e anche questa volta dipenderà tutto dai nostri risultati in campo". Lo scoglio rimane l'ingaggio (poco sotto i 4 milioni): "Senza nuovi introiti non potremmo permetterci di pagarlo anche se faremo di tutto per evitare un suo addio".