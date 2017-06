Nizza, Rivere racconta: "Raiola mi sconsigliò Balotelli"

A matrimonio celebrato, non è mai carino rivelare difficoltà e retroscena dell'evento ma Jean-Pierre Rivere ha fatto uno strappo alla regola. Intervistato dall'Equipe, il presidente del Nizza ha raccontato un episodio avvenuto durante le trattative per l'ingaggio di Balotelli: "Avevamo un incontro importante con Mario. Ma il suo aereo ebbe un ritardo e così Raiola mi elencò tutti i motivi per i quali non avrei dovuto ingaggiare il giocatore. Quando arrivò, l’agente gli disse ‘ho raccontato tutte le cose brutte su di te che dovevo dire al presidente’".



Una specie di tattica "al contrario", quindi. Anche se Rivere ha precisato: "Raiola mi disse che, in via del tutto eccezionale, Mario avrebbe potuto scegliere la sua nuova squadra". Come poi è stato: quindi Balotelli ha voluto fortemente il Nizza.